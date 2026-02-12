Около десяти китайских автобрендов собираются уйти с российского рынка

По данным издания, в зоне риска оказались Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Главная причина — колоссальные убытки после повышения утильсбора с 1 января. Для некоторых моделей сбор вырос с 750 до 900 тысяч рублей, что неизбежно увеличило конечную цену. При этом продажи и без того были мизерными — у некоторых брендов не превышали 3 тысяч машин в год.