Около десяти китайских автобрендов собираются уйти с российского рынка

По данным издания, в зоне риска оказались Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Главная причина — колоссальные убытки после повышения утильсбора с 1 января. Для некоторых моделей сбор вырос с 750 до 900 тысяч рублей, что неизбежно увеличило конечную цену. При этом продажи и без того были мизерными — у некоторых брендов не превышали 3 тысяч машин в год.
Как заявил Антон Шапарин, сейчас эти компании работают в минус, поэтому их уход — вопрос самого ближайшего времени. Ещё один фактор — проигранная конкуренция: рынок прочно заняли Geely, Haval и Chery. Например, Kaiyi за прошлый год закрыла более 30 дилерских центров, а её убыток достиг 1,9 миллиарда рублей, несмотря на локальную сборку в Калининграде. Не лучше ситуация у BAIC, SWM и Dongfeng.
Эксперты предупреждают, что в случае ухода этих брендов владельцев ждёт настоящий квест по поиску запчастей, которые и так было непросто достать.
Ранее посол России в Китае заявл, что в сравнении с предыдущим годом экспорт китайских автомобилей в РФ снизился на 44%. По его словам, причина кроется в том, что российский рынок действительно насытился рядом категорий продукции из КНР.
