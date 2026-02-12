«Электрошантаж»: почти 200 тысяч узбекистанцев временно ограничили в оплате света из-за долгов за мусор

Vaib.uz (новости Узбекистана. 12 февраля). В Узбекистане всё активнее применяется практика, при которой гражданам ограничивают возможность оплаты электроэнергии при наличии задолженности за вывоз бытовых отходов. Многие уже называют эту систему «электрошантажом». При этом в перспективе подобный механизм будет распространен и на другие обязательные платежи — квартплату и налоги.