«Электрошантаж»: почти 200 тысяч узбекистанцев временно ограничили в оплате света из-за долгов за мусор

Как сообщило Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики, по состоянию на 5 февраля абонентам были направлены SMS-уведомления о долгах с короткого номера 2100 Региональных электрических сетей. Сообщения получили 1 174 686 потребителей, общая сумма их задолженности составила 108,9 млрд сумов.
После рассылки уведомлений абонентам был предоставлен пятидневный срок для погашения долгов. За это время было оплачено 12,7 млрд сумов.
Тем не менее, почти 199 тысячам абонентов, имеющим задолженность за услуги по вывозу отходов на сумму 15,8 млрд сумов, была временно ограничена возможность оплаты электроэнергии. В ведомстве уточнили, что ограничение снимается незамедлительно после полного погашения задолженности.
Формально логика понятна: коммунальные услуги необходимо оплачивать, иначе система перестанет работать — не будет ни вывоза мусора, ни стабильного энергоснабжения. Однако у многих граждан возникает другой вопрос — насколько корректно «привязывать» одну услугу к другой.
Критики отмечают, что создаётся инструмент давления, который может постепенно расширяться. Сегодня — мусор, завтра — другие обязательные платежи. При этом в стране регулярно возникают споры вокруг начислений, «несуществующих» долгов, перебоев с электричеством и газом, несвоевременного вывоза отходов.
В обществе разгорается дискуссия: является ли такой механизм эффективным способом борьбы с задолженностями или это чрезмерная мера, способная вызвать социальное напряжение?
Пока ясно одно — практика уже применяется и затронула сотни тысяч человек. А вот к чему приведёт её дальнейшее расширение, покажет время.