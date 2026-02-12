Нацбанк раскрыл, что белорусы стали делать с деньгами. Подробности озвучили в Национальном банке.
За год срочные и условные рублевые вклады белорусов в банках выросли на 39,5%, в том числе долгосрочные — на 47%. В Нацбанке отметили, что прирост срочных сбережений в валюте оказался 12,8%.
«Нацбанк в прошлом году ориентировал банки на привлечение в первую очередь долгосрочных вкладов населения», — отмечено в сообщении.
В финансовом учреждении добавили, что процентная ставка по новым срочным рублевым вкладам физических лиц в 2025 году составила 12,2% годовых. Что касается долгосрочных безотзывных вкладов, то речь идет про 15% годовых.
Вместе с тем прирост безотзывных вкладов физлиц на срок более года превысил 72,4% при целевом параметре не менее 17%. Доля депозитов со сроком год и выше в общем объеме срочных и условных вкладов достигла 87,5% при прогнозном ориентире не менее 84%.
