Нацбанк раскрыл, что белорусы стали делать с деньгами

Вместе с тем прирост безотзывных вкладов физлиц на срок более года превысил 72,4% при целевом параметре не менее 17%. Доля депозитов со сроком год и выше в общем объеме срочных и условных вкладов достигла 87,5% при прогнозном ориентире не менее 84%.