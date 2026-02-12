В Росконгрессе назвали сроки проведения Восточного экономического форума

Напомним, юбилейный X Восточный экономический форум проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2025 года. Антон Кобяков уточнил, что участниками ВЭФ-2025 стали более 8,4 тыс. человек из 75 стран и территорий. Самые большие делегации на форум направилм Китай, Индия, Монголии, Япония и Лаос. В рамках мероприятий было подписано 353 соглашения, общая сумма которых составила 6,5 миллиарда рублей.