В Росконгрессе назвали сроки проведения Восточного экономического форума

Восточный экономический форум во Владивостоке 2026 году будет проводиться с 1 по 4 сентября, сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.
Мероприятие будет проходить в 11-й раз.
«Восточный экономический форум состоится с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке», — сказал советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.
Он отметил, что форум превратился в главную площадку координации развития региона и привлечения инвестиций. По словам Кобякова, решения, которые принимаются на ВЭФ, после воплощаются в конкретные проекты.
Напомним, юбилейный X Восточный экономический форум проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2025 года. Антон Кобяков уточнил, что участниками ВЭФ-2025 стали более 8,4 тыс. человек из 75 стран и территорий. Самые большие делегации на форум направилм Китай, Индия, Монголии, Япония и Лаос. В рамках мероприятий было подписано 353 соглашения, общая сумма которых составила 6,5 миллиарда рублей.