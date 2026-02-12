Омские власти расторгли контракты с «Домостроем» на ремонт двух школ

Контракт на ремонт гимназии № 88 с «Домостроем» был заключен в мае 2023 года за 163 млн руб. Весной 2024-го компания приступила к работам, в процессе которых было принято решение снести корпус и построить на его месте новое здание по типовому проекту 1949 года. Стоимость строительства нового объекта была оценена в 385,4 млн руб. Срок завершения работ был установлен до 1 сентября 2025-го, однако здание до сих пор не введено в эксплуатацию.