Омские власти расторгли контракты с «Домостроем» на ремонт двух школ

Власти Омска расторгли контракт с ООО «Домострой» на проведение капитального ремонта гимназии № 88 и школы № 13. Соответствующее решение принято «в связи с нарушениями условий исполнения муниципальных контрактов и фактически полной остановкой работ», сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Шелест. По его словам, в ближайшее время горадминистрация объявит новые тендеры на завершение этих работ.

Контракт на ремонт гимназии № 88 с «Домостроем» был заключен в мае 2023 года за 163 млн руб. Весной 2024-го компания приступила к работам, в процессе которых было принято решение снести корпус и построить на его месте новое здание по типовому проекту 1949 года. Стоимость строительства нового объекта была оценена в 385,4 млн руб. Срок завершения работ был установлен до 1 сентября 2025-го, однако здание до сих пор не введено в эксплуатацию.

Договор на капремонт школы № 13 с «Домостроем» был заключен весной 2025 года за 100,4 млн руб. Завершить работы подрядчику было необходимо в декабре того же года. Согласно конкурсной документации, компании предстояло заменить в здании инженерные сети, окна и двери, отремонтировать крышу, межэтажные перекрытия и фасад, а также выполнить косметический ремонт помещений.