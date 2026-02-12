В Омске ищут сотрудников на высокую зарплату от 100 до 220 тысяч рублей

Аналитики одного из сервисов по поиску работы в четверг, 12 февраля 2026 года, представили топ-5 интересных вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей, представленных для жителей Омска в текущем месяце.
По данным ресурса SuperJob, самую большую зарплату в Омске предлагают дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому контролю — от 180 до 220 тысяч рублей в месяц. Уточняется, что работодатель специализируется на обеспечении работы электростанций.
На зарплату в 128 тысяч рублей в регионе ищут водителя самосвала.
На третьем месте оказалась вакансия машиниста электровоза на грузовое движение. Кандидату предлагают зарплату от 120 тысяч рублей в месяц, материальную помощь к отпуску, частичную компенсацию расходов на жилье, полис ДМС и другие дополнительные условия.
С аналогичной зарплатой от 120 тысяч рублей открыта вакансия врача-гинеколога с опытом работы от одного года.
Замыкает рейтинг вакансия менеджера по продажам юридических услуг. Ему обещают зарплату от 100 тысяч рублей.
Специалисты подчеркнули, что в списке лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.