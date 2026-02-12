Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ищут сотрудников на высокую зарплату от 100 до 220 тысяч рублей

Названы самые высокооплачиваемые предложения февраля.

Источник: Аргументы и факты

Аналитики одного из сервисов по поиску работы в четверг, 12 февраля 2026 года, представили топ-5 интересных вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей, представленных для жителей Омска в текущем месяце.

По данным ресурса SuperJob, самую большую зарплату в Омске предлагают дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому контролю — от 180 до 220 тысяч рублей в месяц. Уточняется, что работодатель специализируется на обеспечении работы электростанций.

На зарплату в 128 тысяч рублей в регионе ищут водителя самосвала.

На третьем месте оказалась вакансия машиниста электровоза на грузовое движение. Кандидату предлагают зарплату от 120 тысяч рублей в месяц, материальную помощь к отпуску, частичную компенсацию расходов на жилье, полис ДМС и другие дополнительные условия.

С аналогичной зарплатой от 120 тысяч рублей открыта вакансия врача-гинеколога с опытом работы от одного года.

Замыкает рейтинг вакансия менеджера по продажам юридических услуг. Ему обещают зарплату от 100 тысяч рублей.

Специалисты подчеркнули, что в списке лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.