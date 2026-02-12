Как мошенники могут узнать баланс на чужой банковской карте

Большинство из них быстро устаревают благодаря постоянным усилиям банков и специалистов по кибербезопасности, которые непрерывно совершенствуют свои средства защиты против злоумышленников, сообщает ИА DEITA.RU.
В числе наиболее примитивных подходов — банальное подглядывание за человеком, который снимает наличные в банкомате, и просит вывести баланс на экране. Такой способ является очень простым, однако его эффективность ограничена.
Еще один примитивный метод — это кража чеков, оставленных после снятия наличных, когда злоумышленник просто забирает чек, не запрашивая его у банкомата. Несмотря на свою простоту, этот способ почти не используется мошенниками, так как для полноценного взлома требуется информация о номере телефона владельца карты.
Поскольку обычно мошенники работают дистанционно из-за границы, у них есть собственные колл-центры для обзвона потенциальных жертв, что усложняет задачу получения дополнительной информации. На более высоком уровне развития находится использование уязвимостей банковских приложений.
Этот метод требует существенных затрат времени и ресурсов, однако банки стараются быстро реагировать. При обнаружении лазеек они своевременно устраняются, а у злоумышленников появляется риск потерять свои преимущества.
Также мошенники используют такие технические средства, как отправка СМС с запросом о балансе или звонки по голосовым автоответчикам. Если номер, с которого совершается звонок, привязан к нескольким картам, банк может сообщить последние четыре цифры всех карт и их остатки, что значительно облегчает работу мошенникам.
Однако реализовать такой метод мошенники могут только в случае, если звонок поступает с номера, который действительно принадлежит владельцу карты. Для этого злоумышленники используют подмену номера — технологию, позволяющую маскировать голосовые номера путём программных или аппаратных средств.