Как мошенники могут узнать баланс на чужой банковской карте

Еще один примитивный метод — это кража чеков, оставленных после снятия наличных, когда злоумышленник просто забирает чек, не запрашивая его у банкомата. Несмотря на свою простоту, этот способ почти не используется мошенниками, так как для полноценного взлома требуется информация о номере телефона владельца карты.