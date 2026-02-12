Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало, кому из белорусов предусмотрено ежемесячное повышение пенсий

Минтруда сказало, кому предусматривается ежемесячное повышение пенсий в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, кому из белорусов предусмотрено ежемесячное повышение пенсий. Подробности сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, что в стране проживают более 21 000 ветеранов боевых действий на территории других государств. Указанной категории белорусов было установлено ежемесячное повышение пенсии на 250% минимального размера пенсии по возрасту. С 1 февраля 2026 года эта сумма составляет 310 рублей.

В Минтруда добавили, что кроме военнослужащих в Афганистан также направлялись и представители других сфер — здравоохранения, строительства, образования. Им была установлена пенсионная надбавка. Ее получили 760 белорусов в размере 124 рублей ежемесячно.

Ранее Минтруда раскрыло, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.

Тем временем мы узнали, что известно про 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в феврале 2026 года.

Кроме того, Минтруда сказало о выплате трех зарплат белорусам при увольнении.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше