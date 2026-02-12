Минтруда сказало, кому из белорусов предусмотрено ежемесячное повышение пенсий. Подробности сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, что в стране проживают более 21 000 ветеранов боевых действий на территории других государств. Указанной категории белорусов было установлено ежемесячное повышение пенсии на 250% минимального размера пенсии по возрасту. С 1 февраля 2026 года эта сумма составляет 310 рублей.
В Минтруда добавили, что кроме военнослужащих в Афганистан также направлялись и представители других сфер — здравоохранения, строительства, образования. Им была установлена пенсионная надбавка. Ее получили 760 белорусов в размере 124 рублей ежемесячно.
Ранее Минтруда раскрыло, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.
Тем временем мы узнали, что известно про 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в феврале 2026 года.
Кроме того, Минтруда сказало о выплате трех зарплат белорусам при увольнении.