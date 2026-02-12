Бензин в Волгограде снова подорожал за неделю

Волгоградская область вновь столкнулась с повышением цен на автомобильное топливо. По данным Волгоградстата, опубликованным 11 февраля, все виды бензина и дизельное топливо подорожали, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Так, литр бензина АИ-92 теперь стоит 62,62 рубля, тогда как ранее его цена составляла 62,43 рубля. Бензин марки АИ-95 тоже прибавил в цене, достигнув отметки в 69,47 рубля за литр (было 69,28 рубля).
Не обошло подорожание и премиальные виды топлива. Стоимость АИ-98 увеличилась до 90,55 рубля, тогда как на прошлой неделе его можно было приобрести за 90,37 рубля. Дизельное топливо также не устояло перед общим трендом, его цена выросла с 74,04 рубля до 74,1 рубля за литр.
Ранее волгоградское УФАС сообщило об отсутствии нарушений в ценообразовании на рынке автомобильного топлива в прошлом году.