Новосибирец обвинил полицию в краже 3 тысяч литров вина

Правоохранители объясняют недостачу отправкой части алкоголя на экспертизу и возможной порчей при перевозке.

Источник: Комсомольская правда

Житель Новосибирска Вано Курашвили, обвиняемый в незаконном производстве алкоголя, утверждает, что изъятое у него вино — почти 6,2 тысячи литров, исчезло после передачи в качестве вещественных доказательств, пишет Сиб.фм.

По его словам, в мае 2024 года силовики изъяли бочки с вином и брагой из подвала на улице Даргомыжского и перевезли их на хранение. Однако при последующем осмотре он обнаружил, что бочки почти пусты.

«Пропали 3 тысячи литров вина и винного уксуса. Готов сесть пожизненно, если ошибся», — заявил Вано.

Он подал жалобы в прокуратуру и управление собственной безопасности МВД, приложив видео, на котором, по его данным, видно, как неизвестные вывозят бочки. Его адвокат Павел Яровой отметил нарушения при опечатывании и сообщил, что следователь даже пытался добиться уничтожения вещественных доказательств, но суд отказал.

Правоохранители объясняют недостачу отправкой части алкоголя на экспертизу и возможной порчей при перевозке. Уголовное дело против Курашвили сейчас рассматривается в суде. Назначена экспертиза, которая должна установить реальный объём оставшегося вина.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске суд рассмотрит дела о краже топлива для котельных Минобороны.