Суд в третий раз подтвердил невиновность новосибирского застройщика

Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что бизнесмен «не является субъектом преступления». «Кузнецов, до 2015 года являвшийся участником ООО “Нск девелопмент”, владеющим долей уставного капитала данного юрлица, с 2015 года таковым не являлся. При этом также на протяжении всего периода, указанного в обвинении, Кузнецов не являлся гендиректором ООО “Нск девелопмент”, в органах управления данного юридического лица не состоял, доказательств наделения его управленческими функциями не представлено», — говорилось в релизе.