Огурцы и колбаса бьют ценовые рекорды на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля, ФедералПресс. В Свердловской области за неделю вновь выросли цены на овощи, бакалейные товары, детское питание, колбасу, яйца и рыбу. Незначительно подешевели лишь несколько значимых продуктов, сообщает Свердловскстат.

Источник: РИА "ФедералПресс"

За килограмм огурцов в свердловских магазинах в среднем просят уже более 335 рублей — на 12,5% больше, чем год назад. Стоимость килограмма яблок превысила 170 рублей. Также подросли цены на картофель, капусту и морковь, но до прошлогодних рекордов пока далеко. Цены на помидоры даже снизились, хотя все еще выше 268 рублей за кило.

Вареная колбаса стоит уже почти 606 рублей за килограмм, за год она прибавила в цене более 7%. Выросли цены на фруктово-ягодное и овощное детское питание, чай, рис, гречневую крупу, яйца и рыбу. Так, овощное детское питание подорожало почти на 18% за год: килограмм теперь стоит почти 782 рубля. Более чем на 10% с февраля прошлого года подорожал и его фруктовый аналог: за килограмм придется отдать 580 рублей.

При этом стабилизировались цены на печенье и сметану. Впрочем, килограмм печенья все еще стоит в районе 300 рублей — почти на 8% больше, чем в прошлом году.