Огурцы и колбаса бьют ценовые рекорды на Среднем Урале

Вареная колбаса стоит уже почти 606 рублей за килограмм, за год она прибавила в цене более 7%. Выросли цены на фруктово-ягодное и овощное детское питание, чай, рис, гречневую крупу, яйца и рыбу. Так, овощное детское питание подорожало почти на 18% за год: килограмм теперь стоит почти 782 рубля. Более чем на 10% с февраля прошлого года подорожал и его фруктовый аналог: за килограмм придется отдать 580 рублей.