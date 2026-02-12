Огурцы и колбаса бьют ценовые рекорды на Среднем Урале

За килограмм огурцов в свердловских магазинах в среднем просят уже более 335 рублей — на 12,5% больше, чем год назад. Стоимость килограмма яблок превысила 170 рублей. Также подросли цены на картофель, капусту и морковь, но до прошлогодних рекордов пока далеко. Цены на помидоры даже снизились, хотя все еще выше 268 рублей за кило.
Вареная колбаса стоит уже почти 606 рублей за килограмм, за год она прибавила в цене более 7%. Выросли цены на фруктово-ягодное и овощное детское питание, чай, рис, гречневую крупу, яйца и рыбу. Так, овощное детское питание подорожало почти на 18% за год: килограмм теперь стоит почти 782 рубля. Более чем на 10% с февраля прошлого года подорожал и его фруктовый аналог: за килограмм придется отдать 580 рублей.
При этом стабилизировались цены на печенье и сметану. Впрочем, килограмм печенья все еще стоит в районе 300 рублей — почти на 8% больше, чем в прошлом году.