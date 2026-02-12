Стала известна средняя зарплата в Башкирии

По данным Башстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь-ноябрь 2025 года достигла 72 225 рублей, в ноябре — 71 894 рубля. Это на 10,4% и 7% соответственно выше, чем в аналогичном периоде 2024 года.