Стала известна средняя зарплата в Башкирии

При этом реальная начисленная зарплата за 11 месяцев 2025 года увеличилась в республике на 1,5% по сравнению с январем-ноябрем 2024-го.
Как сообщал ранее Башинформ, с 1 января 2026 года установленный законодателями минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. С учётом уральского коэффициента в Башкирии МРОТ достиг 31 157 рублей до вычета НДФЛ. Работодатели обязаны выплачивать зарплату не меньше МРОТ, это прописано в Трудовом кодексе РФ.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда зарплаты работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.
Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.
Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.