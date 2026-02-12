Госкомимущество сказало про снос 5000 домов в Беларуси. Подробности во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Николай Бобер, передает БелТА.
Он обратил внимание, что в стране в 2025 году было 5000 домов. И пояснил: под снос идут те дома, которые не могут быть восстановлены и не представляют интереса для продажи и покупки. Вместе с тем земельные участки, которые освобождаются, вовлекаются в оборот. Их передают белорусам или же сельскохозяйственным организациям.
