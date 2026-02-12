США и Казахстан могут заработать миллиарды долларов на вольфрамовом месторождении

Месторождение будут разрабатывать совместно с США.
В начале ноября 2025 года стало известно, что американская компания Cove Capital и казахстанская «Тау-Кен Самрук» будут вместе разрабатывать месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области. Это одни из крупнейших неосвоенных месторождений вольфрама в мире. Соглашение было заключено на полях саммита C5+1 в Вашингтоне.
Как писал Reuters, стороны договорились о создании СП, в котором Cove Capital получит 70%, а «Тау-Кен Самрук» — 30%. Общий объем инвестиций в проект оценивался в $1,1 млрд, из которых $900 выразил готовность предоставить Экспортно-импортный банк США.
Сколько планируют заработать на месторождении.
По информации компании, добычные работы на месторождении стартуют в 2030 году, когда там планируется добыть 300 тыс. тонн вольфрамосодержащей руды. В 2031 году будет добыт 1 млн тонн руды, в 2032 году — 2 млн тонн, а с 2033 года по 2047 год планируется добывать ежегодно по 3 млн тонн руды, а в последний 2048 год — 1,5 млн тонн.
Прогнозируемая добыча триоксида вольфрама с 2030 по 2048 год постепенно увеличится с 830 тонн в 2030 году до максимума около 8 тыс. тонн в 2047 году, после чего в 2048 году составит 3,99 тыс. тонн.
Общий объем добычи за весь период превысит 107,1 тыс. тонн.
Одновременно добыча меди возрастет с первоначальных 789,2 тонн в 2030 году до максимальных 6 125,8 тонн в 2047 году — всего будет добыто 69 592,3 тонны меди.
За 2030−2048 годы также планируется добыть 17 630,9 тонн молибдена и 9 742 тонны висмута. Извлечение металла в концентрат для триоксида вольфрама составляет 70%, для молибдена — 42,3%, меди — 62,2%, висмута — 50,4%.
На момент подготовки проекта горных работ цена на вольфрам составила $21 750 за тонну, молибдена — $18 191 за тонну, меди — $7 976 за тонну, висмута — $1 476 за тонну.
Компания планирует получить в 2030 году 8,5 млрд тенге от реализации товарной продукции, в 2031 году — 21,1 млрд тенге, в 2032 году — 34,9 млрд тенге. Максимальная выручка будет достигнута в 2047 году — 77,3 млрд тенге. Совокупная выручка за весь период работы, исходя из цен на момент разработки проекта горных работ, составит 1,014 трлн тенге, или более $2 млрд по текущему курсу Национального банка.
Непосредственно через месторождение Северный Катпар проходит железная дорога Жарык-Верхнее Кайракты — ближайшей станцией к участку является станция Жарык, расположенная в 23 км на северо-запад. Месторождение находится рядом с рекой Апарсу и Андасайским государственным природным заказником. Компания рассматривает возможность обогащения руды.
Контракт на добычу вольфрама, молибдена и меди на месторождении Северный Катпар был выдан 4 ноября 2002 года. Горный отвод предоставлен на участок площадью 0,92 кв. км и на глубину 400 метров. На начало 2019 года там был карьер 670 на 400 метров и глубиной 50 метров. В связи с тем, что работы на карьере не велись, он оказался затоплен атмосферными и подземными водами. Поэтому подготовка карьера к добыче потребует откачки воды и его осушения.
Государственный комитет по запасам утвердил в 2019 году запасы по месторождению по категории С1 (разведанные запасы, по которым можно составлять проекты промышленной разработки) 34,5 млн тонн руды, С2 (предполагаемые запасы) — 13,2 млн тонн, С1+С2 — 47,8 млн тонн руды.
Не только добыча, но и переработка.
В конце декабря 2025 года вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан сообщил «Курсиву», что американская компания Cove Capital совместно с казахстанской "Тау-Кен Самрук’продолжает подготовку к созданию совместного предприятия по добыче вольфрама.
По его словам, стороны должны провести работы по согласованию всех процессов, включая подтверждение имеющихся запасов по международным стандартам и прочее. Возможных сроков создания СП и начала работы по освоению месторождений вице-министр не назвал.
При этом, подчеркнул Шархан, Минпром настаивает на том, чтобы добытый там металл не вывозился за рубеж с месторождений в необработанном виде, а, как минимум, проходил надлежащую переработку в Казахстане. В частности, на проектах должна быть, минимум, первичная переработка вольфрамового сырья для производства паравольфрамата аммония — продукции, используемой при выпуске специализированных вольфрамовых изделий, включая порошки и износостойкие детали.
Такие требования власти Казахстана выставляют сейчас к добычным проектам, стимулируя компании освоить на месте некоторый уровень переработки добытой руды и концентратов. Это позволит республике увеличить объемы экспорта за счет более высоких цен на обработанную продукцию, а также создать внутри страны перерабатывающие мощности с дополнительными рабочими местами и налогами.
Вольфрам входит в перечень критически важных минералов для США. При этом США не добывают вольфрам с 2015 года, а крупнейшим мировым производителем является Китай. В связи с этим казахстанский проект призван укрепить поставки металла для американской промышленности и государственных нужд. Строительство рудников в Казахстане планируется начать в течение двух лет, а запуск промышленного производства и переработки концентрата примерно через 3,5 года.
Горнорудные компании «ШалкияЦинк ЛТД», «Северный Катпар» и «Малахит» включены в перечень объектов на приватизацию, составленный Агентством по защите и развитию конкуренции на ближайшие годы.
Компания «Северный Катпар» занимается подготовкой к разработке вольфрам-молибденового месторождения Верхнее Кайрактинское (контракт на недропользование действует до 31 декабря 2047 года) и месторождения вольфрама Северный Катпар в Карагандинской области (контракт действует до 2 ноября 2027 года). В 2024 году она не имела никакой выручки и получила 91,9 млн тенге убытка, в 2023 году — 83,7 млн тенге.