США и Казахстан могут заработать миллиарды долларов на вольфрамовом месторождении

Контракт на добычу вольфрама, молибдена и меди на месторождении Северный Катпар был выдан 4 ноября 2002 года. Горный отвод предоставлен на участок площадью 0,92 кв. км и на глубину 400 метров. На начало 2019 года там был карьер 670 на 400 метров и глубиной 50 метров. В связи с тем, что работы на карьере не велись, он оказался затоплен атмосферными и подземными водами. Поэтому подготовка карьера к добыче потребует откачки воды и его осушения.