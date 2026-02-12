Акимат не считает гостиницу 1908 года историческим памятником Алматы

Как утверждают в управлении госактивов, здание бывшей гостиницы не входило в список памятников истории и культуры и не имело статуса объекта историко-культурного наследия. Следовательно, по логике властей, постройка 1908 года, в которой в свое время жили Лев Троцкий, Евгений Брусиловский и другие известные постояльцы, историческим не является. То же самое правило работает в отношении любых примечательных зданий города вне зависимости от их истории.