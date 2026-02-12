Акимат не считает гостиницу 1908 года историческим памятником Алматы

Как утверждают в управлении госактивов, здание бывшей гостиницы не входило в список памятников истории и культуры и не имело статуса объекта историко-культурного наследия. Следовательно, по логике властей, постройка 1908 года, в которой в свое время жили Лев Троцкий, Евгений Брусиловский и другие известные постояльцы, историческим не является. То же самое правило работает в отношении любых примечательных зданий города вне зависимости от их истории.
«В ряде СМИ и социальных сетях распространяется информация о сносе якобы исторического здания Алматы, что не отражает объективной действительности», — посетовали в пресс-службе ведомства.
Здание занимали различные городские службы, в том числе 76-е отделение полиции Медеуского района. По данным акимата, последние три года бывшая гостиница пустовала и разваливалась из-за «неудовлетворительного технического состояния». Такой выгодный участок земли в историческом центре не может долго пустовать, поэтому «Джетысу» 1908 года решили снести. Демонтаж здания начали 11 февраля 2026 года.
«Согласно результатам технического обследования 2025 года, здание было признано аварийным и не подлежащим восстановлению», — заключили в акимате.
Участок передали в государственный земельный фонд. Что появится на месте известной гостиницы — в ведомстве не сообщили.
Всего в Алматы насчитывается больше 150 памятников истории и культуры. Со списком «неприкосновенных» зданий можно ознакомиться по ссылке.
