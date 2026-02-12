От «единорога» до «скам-проекта»: почему Higgsfield обвиняется в мошенничестве

Как выяснил Forbes, в рамках одной из акций «Черной пятницы» компания предложила скидку в 65% и пообещала неограниченный доступ к мощным и дорогим моделям, таким как Google Nano Banana, всего за $25 в месяц (конкуренты, такие как Runway, берут $76 в месяц за аналогичный доступ).