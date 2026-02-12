От «единорога» до «скам-проекта»: почему Higgsfield обвиняется в мошенничестве

Сооснователь проекта Алекс Машрабов был вынужден публично извиняться, ссылаясь на «болезни роста», однако претензии пользователей оказались куда масштабнее технических сбоев.
В чем именно обвиняют Higgsfield: детали расследования.
В сети GitHub опубликован объемный документ под названием «Higgsfield AI Scam» («Афера Higgsfield AI»). Авторы расследования и сотни пользователей Reddit систематизировали жалобы на стартап. Претензий множество, и каждая из них ставит под сомнение этичность бизнеса.
Блокировки и замедления после оплаты.
Самое серьезное обвинение касается прямой потери денег пользователями. Согласно расследованию, Higgsfield активно рекламировал «безлимитные» тарифные планы. Однако после того, как клиент оплачивал подписку, его аккаунт блокировался системой безопасности без объяснения причин.
Как выяснил Forbes, в рамках одной из акций «Черной пятницы» компания предложила скидку в 65% и пообещала неограниченный доступ к мощным и дорогим моделям, таким как Google Nano Banana, всего за $25 в месяц (конкуренты, такие как Runway, берут $76 в месяц за аналогичный доступ).
Отмечается, что распродажа имела большой успех, привлекая сотни создателей контента, которые оформили подписку на неограниченный доступ.
Однако несколько пользователей Higgsfield сообщили изданию, что после создания нескольких видеороликов в день скорость обработки запросов резко снижалась, а приложение становилось «непригодным для использования», если не покупать дополнительные кредиты.
При этом соучредителем платформы Махи де Сильва объяснил часть замедлений волной мошеннической активности ботов, которые истощили ценные вычислительные мощности и затронули некоторых реальных пользователей.
«В декабре и январе нам пришлось заблокировать около 40 тыс. учетных записей из-за этих механизированных атак», — заявил он изданию.
Стартап также сообщил, что уже вернул $1,35 млн реальным пользователям, пострадавшим от замедления работы.
Авторы расследования на Reddit, в свою очередь, утверждают, что блокировки коснулись реальных людей.
Они также упоминают «темные паттерны» в интерфейсе и поведении Higgsfield. По их данным, деньги с карт пользователей списывались мгновенно, а кнопка отмены подписки была тщательно спрятана или не работала.
Чтобы скрыть негатив, компания, предположительно, закупала тысячи фейковых отзывов на Trustpilot (независимая глобальная платформа отзывов).
Проблемный «заработок»: почему программа для инфлюенсеров обернулась скандалом.
В начале 2025 года Higgsfield запустила амбициозный проект — платформу Higgsfield Earn. Идея выглядела просто: креаторы создают вирусные ролики с помощью инструментов стартапа и получают выплаты, размер которых напрямую зависит от популярности контента (лайков и репостов). На старте показатели впечатляли: за первые три недели компания привлекла 10 тыс. авторов, приславших около 50 тыс. видео.
Однако вместо обещанного партнерства многие участники столкнулись с серьезными трудностями. Согласно многочисленным жалобам в Discord-канале компании, у создателей контента возникли проблемы с получением честно заработанных денег.
Средства застревали в системе и не доходили до банковских счетов, загруженные на портал видеоролики пропадали без следа, а аккаунты пользователей блокировались без каких-либо пояснений сразу после того, как контент становится популярным.
В руководстве Higgsfield на критику отвечают встречными обвинениями. Представитель компании пояснил, что программа столкнулась с массовым мошенничеством: по его словам, авторы пытаются выдать чужие работы за свои или используют ботов для накрутки просмотров. В компании признают наличие задержек, но уверяют, что 90% всех заявок на оплату уже успешно обработаны.
Сексизм и агрессивный маркетинг.
Расследование Forbes, основанное на показаниях девяти источников, документах и скриншотах, раскрывает изнанку феноменального роста Higgsfield. Выяснилось, что за миллиардной оценкой могут стоять крайне агрессивные и этически сомнительные методы продвижения.
По данным источников, стартап рассылал блогерам готовые папки в Google Drive с контентом, который должен был стать вирусным. Содержимое этих папок шокировало получателей: там находились ролики с использованием известных персонажей (Шрек, Микки Маус, Моана), в уста которых были вложены расистские и непристойные фразы.
В одном из разосланных видео Осел предлагает Шреку съесть Кота в сапогах, на что тот ответил: «Я что, чертов азиат?». В другом ролике принцесса Моана говорит: «Мое тело для белых».
Помимо оскорбительных мультфильмов, компания активно использовала технологию дипфейков. В рекламных материалах Higgsfield без разрешения эксплуатировались образы актрис Сидни Суини, Зендаи, президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска.
В папках от Higgsfield, согласно данным с Reddit, знаменитостей генерировали и с генетическими патологиями, такими как синдром Дауна. Кроме того, в рекламных видео платформа нередко прибегала к объективации женщин.
Все это, отмечают в Forbes, прямо противоречит правилам безопасности самого стартапа, но, судя по всему, игнорировалось ради привлечения внимания.
Представитель стартапа Де Сильва подтвердил, что эти видео создавались как штатными маркетологами, так и сторонними подрядчиками. Он признал, что рассылка таких материалов была ошибкой, но при этом сделал резонансное заявление о стратегии компании:
«Мы полностью признаем, что раздвигаем границы дозволенного. Мы учимся на том, что работает на таких платформах, как X, и совершенно очевидно, что именно более спорный контент привлекает внимание», — отметил Де Сильва.
Такой подход вызвал резкое отторжение в профессиональной среде. Кинорежиссер Дастин Торнтон, получивший от компании скандальные материалы, охарактеризовал маркетинг Higgsfield как «безжалостный», где ради достижения цели не существует никаких моральных преград.
«Мы не успевали за собственным ростом»: ответ основателя.
Алекс Машрабов не стал отрицать наличие кризиса. В своем обращении он заявил, что проблемы вызваны слишком быстрым развитием.
«Мы признаем, что наши внутренние процессы и внешние коммуникации не всегда поспевали за нашими ценностями, и мы совершали ошибки. Мы берем на себя полную ответственность и активно исправляем курс», — написал Машрабов.
Основатель попытался сгладить ситуацию цифрами: за последние три недели через программу Higgsfield Earn выплачено $800 тыс. более чем 10 тыс. авторов, а пользователям выдано бесплатных кредитов на $3 млн.
Скандал разгорелся на пике финансового успеха. Всего несколько дней назад Higgsfield объявил о привлечении $130 млн инвестиций.
оценка компании превысила $1,3 млрд. годовая выручка пробила отметку в $200 млн. база пользователей составляет 15 млн человек.
Новый капитал Higgsfield планирует направить на развитие корпоративных продаж, международную экспансию и исследования и разработки. Компания также намерена увеличить штат с 70 до 300 сотрудников к концу года.
Ранее «Курсив» писал, что Higgsfield стал первым казахстанским стартапом со статусом «единорога». Проект основали Александр Машрабов и Ерзат Дулат в 2023 году. В марте 2025 года компания запустила браузерный продукт, который позволяет выполнять полный цикл работы с видео в одной системе. Около 85% использования платформы приходится на маркетологов в социальных сетях.
Компания активно развивается на рынках США, Китая и Японии и ранее отказалась от сделки с Meta, решив сохранить независимость и масштабировать бизнес самостоятельно.