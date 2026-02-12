Ряд госпредприятий в Молдове ликвидируют: на это потратят 2,5 млн леев

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Правительство Молдовы подготовило проект постановления о ликвидации восьми государственных предприятий.
В список предприятий, предлагаемых к ликвидации, входят: Bagos, «Научно-методический и издательский центр Univers-Pedagogic, “Специализированный автоцентр Nistru — Tavria, “Авиакомпания Молдова”, Bioreg, “Регистратор кинематографической деятельности”, “Журнал “Sud-Est”.
Согласно документу, эти предприятия не ведут экономическую деятельность, не имеют имущества в управлении и не предоставляют финансовую или статистическую отчетность в течение нескольких лет. У них отсутствуют задолженности по налогам, однако сохранение таких предприятий в государственных реестрах создает юридические и институциональные риски.
В рамках проекта Агентство публичной собственности будет обеспечивать проведение процедур ликвидации, назначать ликвидационные комиссии и/или ликвидатора. Расходы на ликвидацию предусмотрены в бюджете Агентства на 2026 год в размере 500 тыс. леев, еще 2 млн леев будут выделены из Плана экономического роста на 2025−2027 годы для поддержки этого процесса.
Кроме того, проект предусматривает передачу полномочий по ликвидации газет Moldova Suverană и Независимая Молдова от Государственной канцелярии к Агентству публичной собственности.
Проект разработан в соответствии со Стратегией управления государственной собственностью в сфере государственных предприятий и компаний с государственным капиталом на 2023−2030 годы. Документ предстоит утвердить правительству.
Напомним, ранее председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат PAS Раду Мариан заявил, что все государственные предприятия Молдовы в перспективе должны перейти на новые организационно-правовые формы, соответствующие современным экономическим реалиям.