Омский водоканал перевыполнил инвестпрограмму 2025 года

Проведена реконструкция коллекторов на улицах Серова, Индустриальной, Рокоссовского, Мельничной, 1, Башенном переулке. Завершены работы по реконструкции сетей напорной канализации от канализационной насосной станции № 7 по бульвару Победы до улиц Жукова и Бульварной. Реконструкция 2 ниток напорного канализационного коллектора, находящегося в аварийном состоянии, проводилась в течение 2024 и 2025 годов. Преимущественно обновление трубопроводов велось методом горизонтально-направленного бурения. Две нитки стального канализационного трубопровода, который перекачивает сточные воды потребителей Иртышской Набережной в самотечный коллектор на улице Маршала Жукова, заменили на полиэтиленовый. Общая протяженность обновленной трассы коллектора превысила 3 км.