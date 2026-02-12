Строительство Экибастузской ГРЭС-3: ставка на технологии «чистого угля»

В центре этой стратегии — Павлодарская область, которая уже сегодня играет ключевую роль в энергетике страны, передает DKNews.kz.
По итогам прошлого года регион обеспечил 42% всей выработки электроэнергии в Казахстане. И это только начало.
Новая энергетическая реальность.
Национальный проект по развитию угольной генерации предусматривает сразу несколько крупных шагов. Один из главных — строительство Экибастузская ГРЭС-3 мощностью 2,64 ГВт. Ожидается, что станция сможет вырабатывать около 20 млрд кВт·ч электроэнергии в год — это сопоставимо с энергопотреблением целого крупного региона.
Проект будет реализован с применением технологий «чистого угля», что должно снизить экологическую нагрузку по сравнению с традиционной угольной генерацией. Речь идет о более эффективном сжигании топлива, снижении выбросов и повышении КПД оборудования.
Параллельно планируется расширение Экибастузская ГРЭС-2 — её установленная мощность вырастет с 1 ГВт до 2,1 ГВт. Также предусмотрена модернизация ГРЭС Аксу, что в совокупности значительно укрепит энергобезопасность страны.
Почему это важно.
Энергетика — это не просто отрасль. Это основа промышленности, стабильности и экономического роста. В условиях растущего потребления электроэнергии — со стороны бизнеса, новых производств, цифровой инфраструктуры — Казахстану необходимы надежные источники генерации.
Развитие Экибастузского энергоузла позволит:
покрыть растущий внутренний спрос; снизить риски энергодефицита; создать резерв для индустриальных проектов; укрепить экспортный потенциал.
Ставка на уголь: сырьевая база готовится к росту.
Однако масштабное расширение генерации требует соответствующего увеличения добычи топлива. Центральную роль здесь играет ТОО Богатырь Көмір, обеспечивающее 38% всей добычи угля в стране.
При балансовых запасах в 2,4 млрд тонн предприятие уже обозначило амбициозную траекторию роста:
42,7 млн тонн — в 2024 году; 45,2 млн тонн — к 2026 году; 56,5 млн тонн ежегодно — к 2032 году.
Фактически речь идет о стратегическом расширении сырьевой базы под новые энергетические мощности.
Инвестиции на сотни миллиардов.
Для достижения этих показателей в 2026—2032 годах запланирована инвестиционная программа объемом 360 млрд тенге. Средства направят на капитальное строительство, внедрение высокоэффективной циклично-поточной технологии на разрезе «Северный», создание новых отвалов и масштабное обновление горнотранспортного оборудования.
Также предусмотрена реконструкция и капитальный ремонт действующих мощностей — это позволит обеспечить стабильность поставок угля для энергетического сектора.
Энергетика как стратегический выбор.
Несмотря на глобальный тренд на декарбонизацию, Казахстан делает ставку на модернизированную угольную генерацию как на основу стабильности энергосистемы. При этом акцент смещается на технологичность, экологическую эффективность и модернизацию.
Экибастуз уже давно называют энергетическим сердцем страны. С запуском ГРЭС-3 и расширением действующих станций этот статус может закрепиться на десятилетия вперед.
Казахстан вступает в новый этап энергетического развития — масштабный, капиталоемкий и стратегически важный. И именно Павлодарская область становится его эпицентром.