Строительство Экибастузской ГРЭС-3: ставка на технологии «чистого угля»

Национальный проект по развитию угольной генерации предусматривает сразу несколько крупных шагов. Один из главных — строительство Экибастузская ГРЭС-3 мощностью 2,64 ГВт. Ожидается, что станция сможет вырабатывать около 20 млрд кВт·ч электроэнергии в год — это сопоставимо с энергопотреблением целого крупного региона.