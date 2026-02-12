Президент «АСОНО» Середович: «Бугринский мост — очень сложный объект»

Генеральный директор ГК «Геоскан» и президент СРО «АСОНО» Владимир Середович 10 февраля на «Сибирской строительной неделе» рассказал КП-Новосибирск о строительстве Бугринского моста и «Сибирь-Арены».
Середович назвал Бугринский мост успешно реализованным, но очень сложным объектом. По его словам, уникальной задачей там стала сбойка надвижки верхней арки.
При возведении «Сибирь-Арены» специалисты компании работали с нуля. Они определяли деформации фундаментов, чтобы обеспечить устойчивость здания. На объекте монтировали уникальные фермы длиной от 50 до 100 метров.
Спикер пояснил, что ферму необходимо не только установить в проектное положение, но и выдержать нагрузки. При этом деформация конструкции должна оставаться в пределах допуска. Эти работы в компании контролировали.
Середович также остановился на монтаже фасадов арены. Он отметил, что фигурные элементы требуют тщательного контроля отклонений от проекта. Задача специалистов состояла в том, чтобы выявить ошибки и исправить их. Геометрия наклонных пилонов, по его словам, напрямую влияет на монтаж фасадов.