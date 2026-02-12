Президент «АСОНО» Середович: «Бугринский мост — очень сложный объект»

Середович также остановился на монтаже фасадов арены. Он отметил, что фигурные элементы требуют тщательного контроля отклонений от проекта. Задача специалистов состояла в том, чтобы выявить ошибки и исправить их. Геометрия наклонных пилонов, по его словам, напрямую влияет на монтаж фасадов.