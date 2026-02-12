Вашингтон
Стали известны самые денежные вакансии февраля в Волгограде

Ветеринары, стоматологи и кладовщики — эти специалисты могут рассчитывать на высокие зарплаты в городе.

Источник: Комсомольская правда

Сервис SuperJob, специализирующийся на поиске работы, проанализировал рынок труда в крупных городах России и выявил самые привлекательные предложения февраля. И, как сообщает сайт volgograd.kp.ru, в Волгограде зарплатные лидеры оказались довольно неожиданными.

Так, в феврале больше всего денег готовы предложить ветеринарному врачу. Компания готова платить от 95 тысяч рублей, а также компенсировать аренду жилья и ежегодно индексировать зарплату. На втором месте по размеру заработной платы расположилась вакансия врача стоматолога-ортопеда. Успешному кандидату, имеющему высшее образование, действующий сертификат специалиста и опыт работы, предлагают от 90 тысяч рублей. Третье место занял кладовщик. Работодатели готовы платить этому специалисту до 102 тысяч рублей.

В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Волгограда также вошли врач-офтальмолог, которому предлагают от 85 тысяч рублей, и главный инженер с такой же зарплатой — от 85 тысяч рублей.

В целом, самые лучшие предложения по зарплате охватывают разнообразные сферы: здравоохранение, промышленность, строительство, продажи и IT. Кроме того, хорошо платят квалифицированным рабочим и водителям.