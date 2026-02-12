Металлопрокатный завод в Перми не построят

Завод планировали разместить в районе Героев Хасана, 80е, по соседству с промплощадкой «Пермметалла». Участок в 3,3 га отвели под проект ещё в 2023 году, когда НМЗ получил статус приоритетного инвестора. Общий бюджет оценивался в 1,84 млрд рублей, запуск намечался на 2025-й. Для реализации в Перми зарегистрировали ООО «Пермский металлопрокатный завод» с уставным капиталом 1 млн рублей. Гендиректором стал Вячеслав Кожевников — он же коммерческий директор и совладелец «Пермметалла». В компании заморозку проекта «Ъ-Прикамье» никак не прокомментировали. Сам Вячеслав Кожевников тоже отказался от комментариев.