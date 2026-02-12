Угольная компания России и Казахстана увеличит добычу на десятки миллионов тонн

«При балансовых запасах в 2,4 млрд тонн предприятие планирует последовательный рост производственных показателей: с 42,7 млн тонн в 2024 году до 45,2 млн тонн к 2026 году, с выходом на долгосрочный ориентир в 56,5 млн тонн ежегодно к 2032 году», — говорится в опубликованном сообщении.
Казахстан входит в десятку крупнейших стран по добыче угля и имеющихся геологических запасов угля (33,4 млрд тонн). За последние годы уровень добычи угля держится на уровне около 112 млн тонн: в 2021 году — 112,1 млн тонн, в 2022 году — 113,7 млн тонн, в 2023 году — 112,7 млн тонн, в 2024 году — 112,6 млн тонн.
Для достижения новых целей в период 2026—2032 годов «Богатырь Комир» предусмотрела масштабную инвестиционную программу объемом 360 млрд тенге, направленную на капитальное строительство, включая внедрение высокоэффективной циклично-поточной технологии на разрезе «Северный», и обустройство новых отвалов.
Кроме того, значительная часть средств будет направлена на системное обновление парка горнотранспортного оборудования, а также реконструкцию и капитальный ремонт действующих мощностей, что гарантирует стабильность поставок для обеспечения растущих потребностей энергетического сектора страны.
На «Богатырь Комир» приходится 38% всей добычи угля в Казахстане. При этом Экибастуз (Павлодарская область) остается самым мощным энергетическим узлом в республике — тут находятся ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также планируется к запуску ГРЭС-3. Все они вырабатывают электроэнергию за счет сжигания экибастузского угля, добываемого открытым способом. Благодаря открытой добыче себестоимость угля гораздо ниже, чем на месторождениях, где она идет подземным способом или в шахтах.
Ранее правительство сообщало о планах запустить в Экибастузе целую «долину» центров обработки данных (ЦОДы), которые будут работать на электроэнергии, выработанной за счет сжигания местного угля. В частности, «Казахтелеком» планирует запустить уже в 2027 году ЦОД мощностью 50 МВт.
В целом Павлодарская область по итогам 2025 года обеспечила 42% от всей выработки электроэнергии по Казахстану. На фоне роста потребления как внутри Павлодарской области (ЦОДы, новые промышленные и другие объекты), так и на дефицитном и растущем по численности населения юге страны (туда электроэнергия из северной энергозоны направляется по линиям электропередачи), планируется запустить новые блоки на экибастузских ГРЭС и построить ГРЭС-3.
В частности, расширение Экибастузской ГРЭС-2 позволит увеличить установленную мощность станции с 1 ГВт до 2,1 ГВт. Новая Экибастузская ГРЭС-3 будет иметь мощность 2,64 ГВт. Также планируется модернизировать энергостанцию в Аксу.
Крупнейшая казахстанская угледобывающая компания «Богатырь Комир» планирует увеличить поставки экибастузского угля в Россию, сообщил «Курсиву» октябре 2025 года председатель правления «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов.
С учетом этого и появления новых казахстанских потребителей экибастузского угля он считает, что падение потребления этого топлива алматинскими ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с их окончательным переводом на газ будет полностью замещено.
«Небольшой прирост (потребления экибастузского угля. — “Курсив”) мы ожидаем с Российской Федерации. Поэтому весь объем алматинских ТЭЦ замещен будет… Пока только одна (Рефтинская ГРЭС из РФ покупает экибастузский уголь. — “Курсив”), но еще Омская ТЭЦ изъявляет желание рассмотреть богатырский уголь, поэтому полное замещение будет. Не будет временных разрывов, что уголь не будет востребован», — сказал он «Курсиву».
Исторически целый ряд российских ТЭЦ и ГРЭС работал на экибастузском угле в советские времена, однако после развала СССР РФ начала программу по переводу спроектированных на использование казахстанского угля станций на кузнецкий уголь (РФ). Поэтому в итоге богатырский уголь поставляется лишь на Рефтинскую ГРЭС. В Омске, согласно открытым источникам, имеется пять ТЭЦ.
По словам Максутова, экспорт экибастузского угля в РФ может вырасти на 1,5 млн тонн в год по сравнению с текущим экспортом «Богатырь Комир» в этом направлении в 10 млн тонн.
«Богатырь Комир» добыла в январе-июне 2025 года 21,2 млн тонн угля, что на 2,1% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.
В июле 2025 года генеральная прокуратура сообщила, что «Богатырь Комир» неправомерно применила заниженную ставку корпоративного подоходного налога (КПН) в 5% вместо установленных 15%. В итоге Павлодарский областной департамент государственных доходов выставил предприятию уведомление о доначислении 777 млн тенге КПН.