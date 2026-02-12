Угольная компания России и Казахстана увеличит добычу на десятки миллионов тонн

На «Богатырь Комир» приходится 38% всей добычи угля в Казахстане. При этом Экибастуз (Павлодарская область) остается самым мощным энергетическим узлом в республике — тут находятся ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также планируется к запуску ГРЭС-3. Все они вырабатывают электроэнергию за счет сжигания экибастузского угля, добываемого открытым способом. Благодаря открытой добыче себестоимость угля гораздо ниже, чем на месторождениях, где она идет подземным способом или в шахтах.