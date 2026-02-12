«Золотом топите ТЭЦ»: жители Астаны пожаловались на большие счета за отопление

В соцсети Threads жители Астаны активно обсуждают полученные счета за отопление. Многие пользователи выражают недовольство высокими суммами, которые пришли на их счета.
«Астана-Теплотранзит», вы что там мутите? Отопление пришло в 2,5 раза больше, чем обычно. Вы что там, золотом топите ТЭЦ что ли?" — написал один из пользователей.
«Отопление почему дорого пришло, они опять тарифы молча подняли?» — возмутился другой житель.
Жительница города подробно объяснила свою позицию, указав на то, что компания «Теплотранзит» начислила плату за отопление по несуществующему тарифу в размере 3761,14 тенге за гигакалорию. По её словам, с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года тариф в Астане за отопление составляет 2703,81 тенге за гигакалорию, что означает обман потребителей на 1057,33 тенге за гигакалорию.
В ответ на возмущения горожан, на сайте АО «Астана-Теплотранзит» разъяснили, почему плата за отопление может отличаться в разные месяцы. В компании уточнили, что оплата производится за фактически принятое абонентом количество тепловой энергии по показаниям приборов учёта. Если прибор отсутствует или временно неисправен, расчёт производится расчётным способом.
Размер платы за отопление зависит от утверждённого тарифа, среднемесячной температуры наружного воздуха и способа расчёта (по прибору или без него). Главный фактор, влияющий на начисления — погодные условия. Чем ниже температура на улице, тем больше объём потреблённой тепловой энергии и, соответственно, выше начисления.
АО «Астана-Теплотранзит» привело примеры среднемесячной температуры воздуха в разных месяцах: в ноябре прошлого года она составила +0,36°C, в декабре −8,1°C, в январе этого года −14,3°C.