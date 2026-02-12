«Золотом топите ТЭЦ»: жители Астаны пожаловались на большие счета за отопление

Жительница города подробно объяснила свою позицию, указав на то, что компания «Теплотранзит» начислила плату за отопление по несуществующему тарифу в размере 3761,14 тенге за гигакалорию. По её словам, с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года тариф в Астане за отопление составляет 2703,81 тенге за гигакалорию, что означает обман потребителей на 1057,33 тенге за гигакалорию.