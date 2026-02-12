BYD стал № 1 в Казахстане и мире: как китайский бренд переписал рынок электромобилей

Бренд, который еще несколько лет назад казался для многих новым игроком, сегодня официально стал лидером сегмента NEV — автомобилей на новых источниках энергии — не только в стране, но и в мире, передает DKNews.kz.
По итогам 2025 года BYD Kazakhstan, входящий в состав Astana Motors, занял первое место по продажам в сегменте NEV. И это уже не просто рыночный успех — это системный сдвиг в предпочтениях казахстанцев.
76% рынка — в руках одного бренда.
Согласно данным Казахстанского Автомобильного Союза, за 12 месяцев прошлого года официальные дилеры BYD реализовали 3 245 электромобилей и гибридов. Доля бренда в сегменте NEV составила внушительные 76%.
Фактически BYD сегодня формирует потребительский спрос на экологичный транспорт в стране. Это не просто лидерство — это доминирование.
«BYD — чемпион мира по продажам NEV. Для нас честь представлять глобального лидера, а лояльность клиентов — самая высокая ценность. Фактически BYD формирует потребительский спрос на NEV в Казахстане. Мы гордимся результатами на локальном рынке, за нам три четверти общего объема продаж экологичных автомобилей. Это значительное превосходство, подтверждающее ценность продукта и признание бренда в стране. Первый год работы мы с официальными дилерами провели более чем успешно, вложив все силы, опыт, ресурсы в развитие и формирование безупречной репутации BYD в регионе», — сказал Антон Кущ, директор дистрибуции BYD в Казахстане.
Пять моделей — в топе популярности.
Интересно, что пять из десяти самых продаваемых моделей NEV в Казахстане принадлежат именно BYD. Среди них:
гибридный кроссовер BYD Song Plus DM-i — 1 534 единицы электрический кроссовер BYD Yuan Up — 872 единицы BYD Song Plus EV — 609 единиц BYD Sealion 7 — 123 единицы люксовый электрический седан BYD Han — 79 единиц.
Соотношение продаж полностью электрических автомобилей и подключаемых гибридов составило 52% на 48% соответственно. Это говорит о том, что рынок постепенно созревает — покупатели уже готовы переходить на «чистую» электротягу, но гибридные технологии по-прежнему остаются важным мостом.
Почему BYD обошел конкурентов.
Главный ответ — технологии. BYD не просто продает автомобили, он предлагает экосистему.
«Мы понимаем, что прогресс бренда на рынке усиливает конкуренцию и намерены удерживать первенство в регионе. Уверенности в успехе сегодня и в будущем нам придают неоспоримые преимущества BYD: это самый безопасный в мире аккумулятор Blade Battery, инновационная технология подключаемых гибридов DM-i, собственное приложение BYD APP для дистанционного управления функциями автомобиля, система V2L, которая превращает автомобиль в мобильную электростанцию и другие ресурсы. Мы, в свою очередь, продолжим развивать дилерскую сеть в Казахстане, обновлять модельный ряд, обеспечивать сервис по стандартам BYD и повышать значимость экологически чистого транспорта в регионе», — подчеркнул Антон Кущ.
Blade Battery, технология DM-i, система V2L — все это уже не футуризм, а повседневная реальность казахстанского рынка.
20 дилерских центров и собственная сеть зарядок.
На сегодняшний день официальная дилерская сеть BYD в Казахстане включает 20 центров с сервисным обслуживанием по стандартам бренда, квалифицированными специалистами и складами оригинальных запчастей.
Astana Motors также активно развивает инфраструктуру зарядных станций MyCharge — сегодня они работают в 9 городах страны. В 2026 году компания планирует удвоить их количество. Это стратегически важный шаг: без развитой инфраструктуры электромобиль не станет массовым.
Миллионные продажи и 15-миллионный автомобиль.
Успех BYD выходит далеко за пределы Казахстана. За 2025 год компания реализовала более 1 миллиона NEV за пределами Китая. В декабре бренд выпустил свой 15-миллионный автомобиль, установив рекорд на глобальном рынке.
Инвестиции в исследования и разработки только за прошлый год превысили 6 млрд долларов — это на 30% больше, чем годом ранее. Общий объем вложений в R&D превышает 26,6 млрд евро. Такая ставка на технологии дает результат.
Что это значит для Казахстана.
Рост BYD — это не просто статистика продаж. Это сигнал о трансформации автомобильного рынка страны. Электромобили перестают быть нишевым продуктом. Они становятся частью городской среды, частью новой экологической повестки и частью будущего.
BYD сумел объединить технологическое лидерство, агрессивную экспансию и грамотную локальную стратегию. И если текущая динамика сохранится, 2026 год может стать еще более прорывным для сегмента NEV в Казахстане.
Рынок уже изменился. И, похоже, назад пути нет.