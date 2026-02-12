BYD стал № 1 в Казахстане и мире: как китайский бренд переписал рынок электромобилей

«BYD — чемпион мира по продажам NEV. Для нас честь представлять глобального лидера, а лояльность клиентов — самая высокая ценность. Фактически BYD формирует потребительский спрос на NEV в Казахстане. Мы гордимся результатами на локальном рынке, за нам три четверти общего объема продаж экологичных автомобилей. Это значительное превосходство, подтверждающее ценность продукта и признание бренда в стране. Первый год работы мы с официальными дилерами провели более чем успешно, вложив все силы, опыт, ресурсы в развитие и формирование безупречной репутации BYD в регионе», — сказал Антон Кущ, директор дистрибуции BYD в Казахстане.