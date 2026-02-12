Повышение платы за отопление после перерасчета коснется 10% нижегородцев

В ГЖИ напомнили, что в течение календарного года нижегородцы платят за отопление постоянную сумму, и в первом квартале следующего года происходит корректировка. Зима 2025 года была теплой, поэтому оплаченный жителями среднемесячный объем был выше, чем фактическое потребление, рассказал руководитель региональной ГЖИ Игорь Сербул.