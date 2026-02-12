Власти Ростова расторгают соглашение о модернизации трамвайной сети

Соглашение на 61 млрд руб. заключили в марте 2023 года. На инфраструктурные затраты выделили 41 млрд руб., на обновление трамваев — 14,63 млрд руб. При этом внебюджетные средства составили 29,5 млрд руб., из которых 8 млрд руб. — собственные инвестиции концессионера. Проект должен был быть реализован за пять лет — с 2023 года по 2028 год. За это время в Ростове-на-Дону планировалось построить и модернизировать 119,02 километров трамвайных путей, возвести два депо, построить и реконструировать 21 тяговую подстанцию. Кроме того, «Синара» должна была закупить 76 трехсекционных трамваев и модернизировать действующий подвижной состав. Речь идет о 30 односекционных трамваях.