В Ростове утвердили проект строительства дублера Змиевского проезда

— Назначение проектируемой улицы — транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов с выходом на улицу Таганрогскую, продолжением которой является автомобильная дорога Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь и в перспективе выход на Западную хорду, строительство которой ведется в настоящее время, — говорится в документе.