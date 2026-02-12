В Ростове утвердили проект строительства дублера Змиевского проезда

Проект строительства дублера Змиевского проезда утвердили власти Ростова-на-Дону. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.
Площадь планировки и межевания — 21,46 га. Речь идет о линейном объекте на участке Доватора — Зоологическая. Предполагаемая расчетная скорость по четырехполосному дублеру — 60 км/ч, а интенсивность движения на 20-летнюю перспективу — от 59 до 69 тысяч машин в сутки. Протяженность искусственного сооружения — немногим более 56 метров.
Вместе с созданием дороги запланировали обустройство ливневой канализации и наружного освещения.
— Назначение проектируемой улицы — транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов с выходом на улицу Таганрогскую, продолжением которой является автомобильная дорога Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь и в перспективе выход на Западную хорду, строительство которой ведется в настоящее время, — говорится в документе.