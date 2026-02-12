Яйца — в избытке, фрукты — в дефиците: картина самообеспеченности Пермского края продуктами питания

Несмотря на объективные ограничения по отдельным категориям продукции, регион последовательно наращивает собственное производство, оптимизирует логистические цепочки и укрепляет позиции на межрегиональных рынках. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Башкирии определили ключевые инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе на ближайшие пять лет. С 2026 по 2030 год в регионе планируется реализовать 18 приоритетных инициатив, направленных на развитие животноводства, переработки и логистики.