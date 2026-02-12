Яйца — в избытке, фрукты — в дефиците: картина самообеспеченности Пермского края продуктами питания

«Министерство агропромышленного комплекса Пермского края проводит комплексную работу — продолжает системно доводить до предприятий господдержку, привлекает инвестиции в отрасли агропромышленного комплекса, ведется работа по вводу новых площадей земель в сельхозоборот и др.», — рассказали «ФедералПресс» в минагро.
Анализ текущей ситуации демонстрирует неоднородную картину самообеспеченности региона. С одной стороны, по ряду позиций край не просто закрывает внутренние потребности, но и формирует экспортный потенциал. Ярким примером служит производство куриных яиц: в 2025 году выпуск достиг 1 418,4 млн штук, превысив показатели 2024 года на 2,6%. Такой результат позволяет полностью отказаться от поставок этой продукции из других регионов.
Позитивная динамика прослеживается и в молочном животноводстве. Валовой надой в 2025 году составил 552,4 тыс. тонн, что на 1,7% больше предыдущего года.
Не менее значим рост производства скота и птицы на убой — до 86 тыс. тонн (+5,1%).
Если посмотреть на итоги 2024 года, то обеспеченность Прикамья основными продуктами питания оказалась весьма высока. Производство яиц и яйцепродуктов значительно превысило внутреннее потребление, составив 210%, при этом часть продукции была вывезена за пределы региона. Обеспеченность молоком и молочными продуктами достигла 88%, картофелем — 87%. Уровень самообеспечения мясом и мясными продуктами оказался на отметке 36%, овощами и бахчевыми — ровно 50%. А вот фруктами и ягодами — лишь 8%.
Несмотря на объективные ограничения по отдельным категориям продукции, регион последовательно наращивает собственное производство, оптимизирует логистические цепочки и укрепляет позиции на межрегиональных рынках. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Башкирии определили ключевые инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе на ближайшие пять лет. С 2026 по 2030 год в регионе планируется реализовать 18 приоритетных инициатив, направленных на развитие животноводства, переработки и логистики.