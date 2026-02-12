Экс-мэр Перми увеличил долю в компании по продаже тортов

Аркадий Каменев занимал должность мэра Перми с 2000 по 2005 год. Сейчас господину Каменеву принадлежат доли еще в четырех компаниях, работающих в разных отраслях экономики. Самая крупная, «Упакс-Юнити», занимается производством пластиковой посуды и других изделий из этого материала. Ее чистая прибыль в 2024 году составила 856,8 млн руб.