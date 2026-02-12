Шанс получить жилье. Какие программы работают в Крыму?

Встать в очередь на получение социального жилья, которое потом закон разрешает приватизировать, могут те, кто не имеют в собственности своих квадратных метров. Но сколько его ждать? В общей жилищной очереди Ялты очередник под номером один числится с… 1967 года. А всего тех, кто встал на очередь при СССР — 2970 человек из 5958 ожидающих квартиру. В Феодосии таких тысяча — примерно треть очередников. Более чем десятитысячная симферопольская очередь тоже значительной частью состоит из тех, кто ждет жилья с советских времен.