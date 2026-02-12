Шанс получить жилье. Какие программы работают в Крыму?

Она выделяется в рамках федерального проекта. Это — шанс обрести свою крышу над головой и жить, не скитаясь годами по съемным квартирам. Но в республике имеются жилищные программы не только для молодых.
Обещанного ждут.
Встать в очередь на получение социального жилья, которое потом закон разрешает приватизировать, могут те, кто не имеют в собственности своих квадратных метров. Но сколько его ждать? В общей жилищной очереди Ялты очередник под номером один числится с… 1967 года. А всего тех, кто встал на очередь при СССР — 2970 человек из 5958 ожидающих квартиру. В Феодосии таких тысяча — примерно треть очередников. Более чем десятитысячная симферопольская очередь тоже значительной частью состоит из тех, кто ждет жилья с советских времен.
Очереди «граждан из особых категорий» — инвалидов, многодетных, и других льготников, движется быстрее, но это тоже годы ожидания. Улучшилась, правда, ситуация с предоставлением квадратных метров сиротам. В прошлом году была запланирована покупка для них 281 квартиры. А в 2026—2028 годах 750 сирот должны обеспечить жильем в Крыму — им будет выделена недвижимость. А те, кому исполнилось 23 года, по желанию, могут получить сертификаты на самостоятельное приобретение квартиры или дома.
Осенью прошлого года началась реализация крымской региональной двухгодичной программы по переселению жильцов аварийных домов. Глава Республики Крым Сергей Аксенов пояснил, что за это время на новое место жительства переедут 167 человек из 65 помещений, признанных непригодными для проживания. Переселяют из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.
Двадцать категорий претендентов.
Крымчане, мечтающие о собственном доме, могут попытаться попасть в региональную программу «Стандартное жилье» с выделением бесплатного участка и постройке на нем жилья. Часть затрат закрывается субсидией.
«Стучаться» следует в муниципалитеты, а претендовать на место в программе могут те, кто вписывается в установленные критерии. Необходима постоянная регистрация и проживание в Крыму. И человек должен относиться к одной из двадцати категорий, нуждающихся в крыше над головой. Важна обеспеченность общей площадью жилых помещений: не более 18 кв. м в расчете на заявителя и на каждого члена его семьи. Но не более 32 квадратных метров на одиноко проживающего человека.
Стать участниками программы также могут, например, жильцы аварийных домов, родители двух детей, не реализовавшие маткапитал, многодетные, ветераны, инвалиды, стоящие в очереди на жилье, и другие.
В этом году стало возможным предоставление жилищной субсидии сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Сколько их сейчас в Крыму, информация закрытая, но в прошлом году объем контрактов таких предприятий достиг более 176 млрд рублей.
Как и везде в крымской промышленности, там требуются квалифицированные специалисты. Один из вариантов их привлечения, отметил министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян — предоставление субсидии на приобретения жилья. До 30% от его стоимости будет закрыто через Фонд ипотечного кредитования. Это стало возможным как раз после включения сотрудников ОПК в перечень тех, кто может войти в программу «Стандартное жилье».
«В планах еще большее стимулирование сотрудников промышленных предприятий, рассматриваем различные варианты, в том числе подъемные средства, если выпускник профильного учреждения подписывает контракт на работу в промышленном предприятии», — рассказал Анушаван Агаджанян.