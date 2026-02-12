Дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца года

По его данным, речь идет об участках дорог Одесса — Мелитополь — Новоазовск и Херсон — Джанкой — Феодосия — Керчь, общей протяженностью 87 километров. Обе дороги Хуснуллин назвал стратегически важными, поскольку они соединяют сразу несколько регионов и проходят через опорные населенные пункты.
«Долгие годы эти трассы находились в аварийном состоянии, и в прошлом году дорожники приступили к капремонту их участков. Это позволит повысить безопасность движения и улучшить мобильность населения, в целом ускорит процесс интеграции Донбасса и Новороссии в общероссийское пространство», — цитирует вице-премьера пресс-служба Кабмина.
Завершение всех работ на объектах он анонсировал до конца года. В свою очередь, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, пояснил, что участок автомобильной дороги Одесса — Мелитополь — Новоазовск, о котором идет речь, улучшит транспортную доступность и сократит время в пути до автомобильного пункта пропуска Перекоп в сторону Армянска в Республике Крым.
«В летний период он является основным транспортным переходом для грузового транспорта для снабжения Крыма продовольствием», — приводится цитата Петушенко на сайте правительства РФ.
Осенью дорожники завершили капремонт 35-километрового участка трассы Новая Каховка — Геническ в Херсонской области, сообщал ранее Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.