Дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца года

Завершение всех работ на объектах он анонсировал до конца года. В свою очередь, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, пояснил, что участок автомобильной дороги Одесса — Мелитополь — Новоазовск, о котором идет речь, улучшит транспортную доступность и сократит время в пути до автомобильного пункта пропуска Перекоп в сторону Армянска в Республике Крым.