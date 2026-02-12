Вашингтон
Завод по глубокой переработке зерна запустят в Татарстане через два года

Об этом стало известно на итоговом заседании коллегии Минельхозпрода РТ.

Источник: Комсомольская правда

Новый завод по глубокой переработке зерна может появиться в Татарстане в 2028 году. Мощность нового предприятия составит 500 тысяч тонн. Об этом на итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода РТ сообщил глава министерства Марат Зяббаров.

Проектированием завода занимается компания «Татнефть». Марат Зяббаров подчеркнул, что для функционирования предприятия такого уровня потребуется высококачественное зерно. Республика Татарстана может производить два миллиарда рублей дополнительной выручки для региональных хозяйств.

Также министр сообщил, что в 2025 году в Татарстане собрали более 4,6 миллиона тонн зерна. При этом третьему классу соответствовало только 250 тысяч тонн пшеницы.