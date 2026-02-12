НАРЭ утвердило новые тарифы: в Кишиневе отопление подешевеет, в Бельцах подорожает

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новые тарифы на тепловую энергию со снижением цены для потребителей в Кишиневе и повышением для муниципия Бельцы.
Для потребителей, обслуживаемых компанией Termoelectrica, тариф на тепловую энергию снизится до 2020 леев/Гкал по сравнению с нынешними 2510 леями/Гкал, или на 19,5% меньше.
«Снижение составляет примерно 500 леев/Гкал, и утвержденный уровень ниже, чем запрашивал поставщик. Компания запрашивала тариф в 2180 леев/Гкал, но НАРЭ приняло решение о более существенном снижении», — утонили в НАРЭ.
В муниципии Бельцы, обслуживаемом компанией CET-Nord, тариф установлен на уровне 2201 лей/Гкал, что означает увеличение на 75 леев по сравнению с действующим тарифом.
В этом случае компания также запросила более высокую ставку — 2359 леев/Гкал, но регулирующий орган утвердил более низкий уровень, чем запрашивалось.
Тарифы вступят в силу после публикации в «Официальном мониторе».