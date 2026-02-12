Савельев рассказал о числе поездов на ВСМ Москва — Петербург

Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле 2025 года. В том же месяце Савельев на совещании у президента России Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.