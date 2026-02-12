Вашингтон
Савельев рассказал о числе поездов на ВСМ Москва — Петербург

Савельев: 28 поездов будут ходить по ВСМ Москва — Петербург к концу 2028 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Число поездов, курсирующих по ВСМ Москва — Санкт-Петербург, до конца 2028 года составит 28, а до 2030 года вырастет до 43, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Он провел в четверг телемост с заводом «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») в городе Верхняя Пышма, который собирает российские поезда для ВСМ.

«До конца 2028 года на маршруте магистрали Москва — Санкт-Петербург будет эксплуатироваться 28 электропоездов. До 2030 года поэтапно увеличим их количество до 43», — сказал Савельев.

Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле 2025 года. В том же месяце Савельев на совещании у президента России Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.

Сама ВСМ Москва-Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году.

