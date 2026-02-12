Вашингтон
Российские авиакомпании вывозят с Кубы и белорусских туристов

Туристы из Беларуси, которые самостоятельно полетели отдыхать на Кубу, тоже имеют возможность вернуться на рейсах крупной российской авиакомпании.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Ситуация с туристами на Кубе довольно стабильная, заявили Sputnik в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Более того, погода на Кубе наладилась, и люди отдыхают, продолжают свой отдых. То есть все в порядке. Планово все закончится», — отметили в РСТ.

Также в отраслевом объединении пояснили, что туристов сейчас вывозят самолетами авиакомпаний Nordwind и «Аэрофлот». В том числе на рейсах последних отправятся те, кто не покупал тур, а приобретал билеты самостоятельно.

Белорусское посольство на Кубе ранее подтвердило, что вернуться домой можно самолетами российских авиакомпаний до 21 февраля. Причем это не только рейсы упомянутых перевозчиков, но еще и «России».

РСТ сообщал, что те, у кого вылеты на Кубу запланированы на ближайшие даты, могут поменять путевки. То есть можно перенести сроки поездки или оформить возврат денег.

«В очередной раз организованные туристы оказываются в лучшем положении, чем самостоятельные, так как защищены гарантиями туроператоров совместно с авиакомпаниями. Вся финансовая нагрузка ложится на авиакомпании и турбизнес», — подчеркнули в союзе.

В свою очередь гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная отметила, что февраль — это низкий сезон. Турпоток на различные направления, в том числе и на Кубу, сейчас небольшой. При этом именно Pegas Touristik продает немалую часть путевок в эту страну, в том числе и жителям Беларуси.

Куба и нефть.

Американский лидер Дональд Трамп 29 января этого года подписал указ, позволяющий США вводить пошлины на импорт из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Также он объявил режим чрезвычайной ситуации из-за якобы существующей угрозы нацбезопасности Штатам со стороны Кубы.

Кубинское правительство в свою очередь заявило, что, прибегая к энергетической блокаде, Вашингтон стремиться задушить экономику страны и сделать невыносимыми условия жизни кубинцев.

