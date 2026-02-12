Российские авиакомпании вывозят с Кубы и белорусских туристов

В свою очередь гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная отметила, что февраль — это низкий сезон. Турпоток на различные направления, в том числе и на Кубу, сейчас небольшой. При этом именно Pegas Touristik продает немалую часть путевок в эту страну, в том числе и жителям Беларуси.