Лукашенко ввел ответственность за невыплату зарплат и вознаграждений белорусам

Лукашенко ввел ответственность за невыплату зарплат и вознаграждений.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко 12 февраля подписан указ об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений, сообщила пресс-служба президента.

Сообщается, что документ принят в целях обеспечения дополнительных мер по защите работников в Беларуси от невыплат по договорам подряда. Указ наделяет Департамент госинспекции труда правом выносить обязательные для исполнения требования об устранении нарушений законодательства при выявлении фактов невыплаты либо неполной выплаты в установленный срок не только зарплаты, но и вознаграждений по гражданско-правовым договорам.

Если субъектами хозяйствования данные требования не выполнены, то их взыскание осуществляется во внесудебном порядке. Департамент госинспекции труда должен будет подать в органы принудительного исполнения представление о возбуждении исполнительного производства в интересах гражданина.

И также для повышения социальной защищенности работников в Беларуси указом увеличен размер внеочередных платежей, которые удерживаются с нанимателей в счет погашения задолженности по зарплате, — с 1,5 до 3 бюджетов прожиточного минимума.

Напомним, с 1 февраля бюджет прожиточного минимума вырос в Беларуси до 496,96 рубля.

Тем временем МИД Беларуси раскрыл детали переговоров с чиновником из МИД Франции в Минске.

