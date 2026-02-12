Лукашенко ввел ответственность за невыплату зарплат и вознаграждений белорусам

Президентом Беларуси Александром Лукашенко 12 февраля подписан указ об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений, сообщила пресс-служба президента.
Сообщается, что документ принят в целях обеспечения дополнительных мер по защите работников в Беларуси от невыплат по договорам подряда. Указ наделяет Департамент госинспекции труда правом выносить обязательные для исполнения требования об устранении нарушений законодательства при выявлении фактов невыплаты либо неполной выплаты в установленный срок не только зарплаты, но и вознаграждений по гражданско-правовым договорам.
Если субъектами хозяйствования данные требования не выполнены, то их взыскание осуществляется во внесудебном порядке. Департамент госинспекции труда должен будет подать в органы принудительного исполнения представление о возбуждении исполнительного производства в интересах гражданина.
И также для повышения социальной защищенности работников в Беларуси указом увеличен размер внеочередных платежей, которые удерживаются с нанимателей в счет погашения задолженности по зарплате, — с 1,5 до 3 бюджетов прожиточного минимума.
Напомним, с 1 февраля бюджет прожиточного минимума вырос в Беларуси до 496,96 рубля.
Тем временем МИД Беларуси раскрыл детали переговоров с чиновником из МИД Франции в Минске.