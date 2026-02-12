Лукашенко ввел ответственность за невыплату зарплат и вознаграждений белорусам

Сообщается, что документ принят в целях обеспечения дополнительных мер по защите работников в Беларуси от невыплат по договорам подряда. Указ наделяет Департамент госинспекции труда правом выносить обязательные для исполнения требования об устранении нарушений законодательства при выявлении фактов невыплаты либо неполной выплаты в установленный срок не только зарплаты, но и вознаграждений по гражданско-правовым договорам.