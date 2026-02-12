Вашингтон
В Финляндии в январе обанкротилось рекордное за 29 лет число компаний

За 2025 год о банкротстве объявили в 3906 компаний в стране.

Источник: Аргументы и факты

В Финляндии в первый месяц года зафиксировали рекордное за 29 лет число банкротств компаний, сообщило статистическое управление страны.

Согласно его данным, в январе возбудили 385 дел о банкротстве, что на четыре больше, чем за первый месяц 2024 года. Отмечается, что до этого такое число банкротств за месяц зафиксировалось в октябре 1997 года.

Всего в 2025 голу в Финляндии о банкротстве объявили в 3906 компаний, что стало рекордом с 1996 года.

Ранее сообщалось, что финская компания Metallimaailma, занимавшаяся строительством забора на границе с Россией, была официально признана банкротом 26 января.