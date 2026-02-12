Зарплаты на севере выше, чем на юге: финансист ответил почему

Специалист отметил, что самая высокая оплата труда традиционно фиксируется в субъектах с длинной зимой и сложными погодными условиями. В таких местах, как Чукотка или Магаданская область, работодатели вынуждены платить больше, потому что желающих трудиться там значительно меньше, чем свободных вакансий.