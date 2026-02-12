Зарплаты на севере выше, чем на юге: финансист ответил почему

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота объяснил, почему жители холодных регионов страны зарабатывают больше, чем население южных территорий. В беседе с NEWS.ru он добавил, главная причина кроется в острой нехватке рабочих рук на Севере и суровом климате, который приходится компенсировать повышенными выплатами.
Специалист отметил, что самая высокая оплата труда традиционно фиксируется в субъектах с длинной зимой и сложными погодными условиями. В таких местах, как Чукотка или Магаданская область, работодатели вынуждены платить больше, потому что желающих трудиться там значительно меньше, чем свободных вакансий.
Бархота подчеркнул, что на юге России ситуация складывается противоположным образом. Тёплый климат и комфортная среда привлекают много людей, что создает перенасыщение рынка труда и снижает уровень заработных плат. Из-за этого разница в доходах между северными и южными регионами, по словам финансиста, может достигать двукратного размера.
Эксперт уточнил, что в регионах вроде Чукотки высокие зарплаты также связаны с развитой добычей полезных ископаемых. При этом возможностей для расселения большого количества работников там недостаточно, что дополнительно влияет на ценник рабочей силы.
Статистика подтверждает слова аналитика: в Магаданской области средний заработок недавно поднялся до 244 тысяч рублей, прибавив 51 тысячу за короткий срок. На Чукотке показатель вырос на 31 тысячу, достигнув отметки в 212 тысяч рублей.