Срок уплаты утильсбора для крупных автопроизводителей РФ перенесли на декабрь

Льгота касается заводов, выпускающих автотехнику, сельхозмашины, строительно-дорожную технику и прицепы. В ведомстве объяснили решение «текущими условиями дорогого заемного финансирования».
По сути, производителям дали возможность не изымать сейчас огромные суммы из оборота, а пустить их на зарплаты сотрудникам, закупку комплектующих и инвестпрограммы. В министерстве подчеркнули: это поможет сохранить ритмичную работу конвейеров.
Ранее сообщалось, что в России растёт популярность пикапов из-за разницы в утильсборе. Продавцы автомобилей, ввозимых из-за рубежа, активно используют эту законодательную лазейку. Они всё чаще предлагают клиентам пикапы как выгодную альтернативу сильно подорожавшим внедорожникам.
Напомним, с 1 декабря в России изменился порядок расчета утилизационного сбора. Теперь ставка зависит не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Кроме того, корректировкам подверглась льготная ставка для физлиц, ввозящих автомобили из-за границы: она сохраняется лишь для машин с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил. Остальные авто облагаются сбором по коммерческим тарифам.
Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.