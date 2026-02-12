Срок уплаты утильсбора для крупных автопроизводителей РФ перенесли на декабрь

Напомним, с 1 декабря в России изменился порядок расчета утилизационного сбора. Теперь ставка зависит не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Кроме того, корректировкам подверглась льготная ставка для физлиц, ввозящих автомобили из-за границы: она сохраняется лишь для машин с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил. Остальные авто облагаются сбором по коммерческим тарифам.