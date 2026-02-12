Вашингтон
Цены на сахар упали до уровня 2020 года

Мировые цены на сахар снизились до минимума с октября 2020 года. FT связывает падение с ростом популярности препаратов для похудения.

Источник: Аргументы и факты

Цены на сахар упали до минимальных значений с октября 2020 года на фоне снижения спроса.

Как сообщает Financial Times, на Лондонской бирже ICE фьючерсы на нерафинированный сахар опустились до $0,14 за фунт. Причиной динамики издание называет рост популярности препаратов для снижения веса.

Речь идет об инъекционных препаратах на основе GLP-1, которые создают ощущение насыщения. Это действующее вещество используется в лекарствах Ozempic и Wegovy компании Novo Nordisk, а также Mounjaro и Zepbound от Eli Lilly. По данным FT, особенно активно такие препараты применяются в США.

В британской финансовой компании Marex заявили, что скорость снижения потребления сахара застала отрасль врасплох. Аналитики отмечают, что рынок сахара чувствителен к изменениям потребительского поведения, поскольку спрос концентрируется в ограниченных сегментах.

При этом мировое производство сахара остается высоким, в том числе в Бразилии и Индии. Крупные производители не заявляли о значительном сокращении объемов. Эксперты также указывают, что выращивание сахарного тростника требует крупных инвестиций и долгих производственных циклов, а часть фермеров защищена от ценовых колебаний за счет господдержки.

Ранее сообщалось, что накануне Масленицы в России замедлился рост цен на «блинные» продукты. По данным Росстата, мука и сливочное масло даже подешевели, тогда как сахар прибавил в цене 21 копейку. Экономисты отмечают, что динамика отдельных продовольственных товаров может отличаться от общей инфляции из-за особенностей производства и запасов.

