Нацбанк сказал, как белорусам вкладывать деньги, чтобы ни в чем не разбираться и не рисковать

В Национальном банке рассказали, как белорусам вкладывать деньги, чтобы ни в чем не разбираться и не рисковать, сказали на «Беларусь 1».
По словам замглавы правления Нацбанка Андрея Картуна, все чаще выбирают рублевые формы сбережений, в основном — на депозитах. Более 70% вкладов являются долгосрочными вкладами в белорусских рублях. Объемы вкладов в валюте сокращаются. В целом, становится больше белорусов, которые сберегают деньги.
— Повышается финансовая грамотность. Раньше вклады имели менее 10% населения, сейчас — до 15%, — прокомментировал представитель Нацбанка.
Еще Картун обратил внимание на быстрое развитие рынка криптоактивов в Беларуси. При этом самым простым и доступным способом хранения денег он назвал наличные, на втором месте — вклады, на третьем — формы инвестиций. И пояснил, как вкладывать деньги, ни в чем не разбираясь.
— Если вы не хотите ни в чем разбираться и рисковать, классический, самый надежный инструмент в любой стране мира — это гособлигации, — констатировал он.
А в качестве долгосрочного вида накоплений сказал о рассмотрении накоплений в драгоценных металлах, таких как золото.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ввел ответственность за невыплату зарплат и вознаграждений белорусам.
