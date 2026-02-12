Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк сказал, как белорусам вкладывать деньги, чтобы ни в чем не разбираться и не рисковать

Нацбанк сказал, куда белорусам вкладывать деньги, чтобы не рисковать.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке рассказали, как белорусам вкладывать деньги, чтобы ни в чем не разбираться и не рисковать, сказали на «Беларусь 1».

По словам замглавы правления Нацбанка Андрея Картуна, все чаще выбирают рублевые формы сбережений, в основном — на депозитах. Более 70% вкладов являются долгосрочными вкладами в белорусских рублях. Объемы вкладов в валюте сокращаются. В целом, становится больше белорусов, которые сберегают деньги.

— Повышается финансовая грамотность. Раньше вклады имели менее 10% населения, сейчас — до 15%, — прокомментировал представитель Нацбанка.

Еще Картун обратил внимание на быстрое развитие рынка криптоактивов в Беларуси. При этом самым простым и доступным способом хранения денег он назвал наличные, на втором месте — вклады, на третьем — формы инвестиций. И пояснил, как вкладывать деньги, ни в чем не разбираясь.

— Если вы не хотите ни в чем разбираться и рисковать, классический, самый надежный инструмент в любой стране мира — это гособлигации, — констатировал он.

А в качестве долгосрочного вида накоплений сказал о рассмотрении накоплений в драгоценных металлах, таких как золото.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ввел ответственность за невыплату зарплат и вознаграждений белорусам.

Ранее Нацбанк раскрыл, что белорусы стали делать с деньгами. Также Нацбанк Беларуси сказал, хранить ли деньги в долларах.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше