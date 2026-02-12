Крупным автопроизводителям РФ разрешили заплатить утильсбор в декабре

Минпромторг РФ объявил о решении правительства России предоставить отсрочку по уплате утильсбора для крупных отечественных производителей автомобилей, самоходной и прицепной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению министерства, срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших производителей автотехники, сельхозтехники, строительной и коммунальной техники, а также прицепов за IV квартал 2025 и I-III кварталы 2026 года перенесен на декабрь 2026 года.
В Минпромторге подчеркнули, что данная мера направлена на поддержание финансовой устойчивости предприятий отрасли.
В министерстве также сказали, что из-за больших расходов на кредиты и необходимости их погашения, принятое решение поможет компаниям сэкономить деньги. Эти сэкономленные деньги можно будет использовать для важных проектов, покупки нужных деталей заранее и своевременной выплаты зарплат работникам. Это, в свою очередь, позволит предприятиям работать без перебоев.
Ранее KP.RU сообщил, что в Минпромторге рассказали, куда идут средства, полученные от нового утильсбора.