Самый засушливый регион Крыма обеспечен водой

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев РИА Новости Крым. Ситуация с водообеспечением самого засушливого региона Крыма — городского округа Алушта — стабилизировалась. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день пополнение Изобильненского водохранилища достаточно хорошее и ситуация с водообеспечением округа Алушта стабилизировалась. Водохранилище накопило воды на 156 суток», — рассказал Захаров.

Помимо Алушты, один из регионов, традиционно испытывающих проблемы с накоплением влаги, это Восточный Крым. По словам Захарова, поступление воды в Восточный Крым началось с начала года. Поскольку резерв в Белогорском водохранилище был достаточным, 13 января начался технологический сброс с водоема до русла Северо-крымского канала, а затем подача воды в наливные водохранилища региона. Это позволило обеспечить потребителей данного района полуострова девятью миллионами кубометров воды.

Всего за 2025 год потребителям подано 45,7 млн кубометров воды. В самый засушливый период прошлого года 500 тысяч жителей Восточного Крыма были обеспечены водой, добавил Роман Захаров.

Ранее сообщалось, что обильные осадки частично наполнили Изобильненское водохранилище для снабжения Алушты в Крыму, что позволило отменить графики подачи воды.

Недостаточные притоки в Изобильненское, основное водохранилище для снабжения Алушты потребовали введения графиков подачи воды в Алуште с декабря прошлого года. Воду подавали с 6 до 10 утра и с 18 до 22 вечера. В октябре Алушту также переводили на графики водоподачи из-за дефицита воды в водохранилище.