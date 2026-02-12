Самый засушливый регион Крыма обеспечен водой

Помимо Алушты, один из регионов, традиционно испытывающих проблемы с накоплением влаги, это Восточный Крым. По словам Захарова, поступление воды в Восточный Крым началось с начала года. Поскольку резерв в Белогорском водохранилище был достаточным, 13 января начался технологический сброс с водоема до русла Северо-крымского канала, а затем подача воды в наливные водохранилища региона. Это позволило обеспечить потребителей данного района полуострова девятью миллионами кубометров воды.