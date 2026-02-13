Нацбанк понизил курс доллара и курсе евро на 13 февраля перед выходными

В Национальном банке определили курсы валют на 13 февраля, пятницу. В итоге курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 13 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8644 белорусского рубля, 1 евро — 3,4029 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7207 белорусского рубля.
В соотношении с курсовыми значениями, определенными на четверг, 12 февраля, курс евро и курс доллара стали ниже, а курс российского рубля подрос в пятницу, 13 февраля. Ощутимее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0006 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0181 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0014 белрубля.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ввел ответственность за невыплату зарплат и вознаграждений белорусам.