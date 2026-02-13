Нацбанк понизил курс доллара и курсе евро на 13 февраля перед выходными

В соотношении с курсовыми значениями, определенными на четверг, 12 февраля, курс евро и курс доллара стали ниже, а курс российского рубля подрос в пятницу, 13 февраля. Ощутимее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.