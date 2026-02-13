Ричмонд
Срок уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей РФ перенесли на декабрь

Правительство России приняло решение перенести срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобильной, самоходной и прицепной техники на декабрь 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли.

Отсрочка распространяется на четвёртый квартал 2025 года, а также на первые три квартала 2026 года. По замыслу разработчиков, эта мера призвана повысить финансовую устойчивость предприятий, высвободить средства для реализации инвестиционных программ, закупки комплектующих и выплаты зарплат в условиях удорожания заёмного капитала.

Напомним, что обновлённая методика расчёта утильсбора для легковых автомобилей вступила в силу с 1 декабря: базовая ставка теперь зависит от типа и объёма двигателя, а коэффициент мощности рассчитывается по прогрессивной шкале.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2026 года вступят в силу новые правила работы гостиниц.

