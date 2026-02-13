Срок уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей РФ перенесли на декабрь

Отсрочка распространяется на четвёртый квартал 2025 года, а также на первые три квартала 2026 года. По замыслу разработчиков, эта мера призвана повысить финансовую устойчивость предприятий, высвободить средства для реализации инвестиционных программ, закупки комплектующих и выплаты зарплат в условиях удорожания заёмного капитала.