Депутат Говырин: в феврале Центробанк сохранит ключевую ставку в 16%

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин предположил, снизится ли ключевая ставка на заседании Центробанка 13 февраля.
По мнению парламентария, скорее всего показатель останется на уровне 16% годовых, как и сейчас. Но в будущем наметится «осторожное снижение».
— В декабре, снижая ставку до 16,00%, Банк России фиксировал замедление текущего роста цен осенью, одновременно отмечал рост инфляционных ожиданий и высокую кредитную активность, — говорит «Газета.Ru» депутат.
Тем временем, каждый второй россиянин (49%) считает, что уровень ключевой ставки существенно влияет на его личные финансы. 44% опрошенных связывают возможные изменения своих финансовых планов непосредственно с ближайшим решением Банка России по ключевой ставке, пишет RT.
Только при снижении ключевой ставки до 10% активируется отложенный спрос на приобретение жилья. Но платежи по такой ипотеке все еще будут требовать значительных вложений, пишет Царьград.
Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 13 февраля 2026 года, следующее — на 20 марта 2026 года.