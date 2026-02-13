Роскошь не стареет: Россияне скупили рекордное число люксовых авто с пробегом

Ранее Life.ru писал, что российский рынок подержанных автомобилей стремительно «стареет». Средний пробег машин с пробегом за два года вырос почти на 30 тысяч километров и превысил 161 тысячу км, а в Москве и Петербурге показатели ушли ещё дальше.