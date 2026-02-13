Роскошь не стареет: Россияне скупили рекордное число люксовых авто с пробегом

Эксперты отметили, что продажи люксовой «вторички» растут девятый год подряд, а последние пять лет рынок стабильно бьёт новые рекорды. Уже третий год подряд объёмы продаж уверенно превышают отметку в две тысячи автомобилей.
Абсолютным лидером сегмента стал Bentley — на него пришлось почти 37% всех сделок (985 машин). На втором месте — Rolls-Royce (508 авто), следом идут Maserati (455), Lamborghini (429), Ferrari (230) и Aston Martin (79). Все бренды показали рост от 7% до 44%.
Самой популярной моделью на вторичном рынке стал Bentley Continental GT (438 машин). Далее следуют Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Maserati Levante и Rolls-Royce Cullinan.
Ранее Life.ru писал, что российский рынок подержанных автомобилей стремительно «стареет». Средний пробег машин с пробегом за два года вырос почти на 30 тысяч километров и превысил 161 тысячу км, а в Москве и Петербурге показатели ушли ещё дальше.
