Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России с 1 апреля нельзя удорожать товар при рассрочке

Пользователь сможет досрочно погасить задолженность без взимания комиссии.

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Единые правила для сервисов рассрочки заработают в России с 1 апреля. Теперь поэтапная оплата — не основание повышать цену, следует из документов, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно им, цена договора рассрочки будет равна стоимости товара. То есть компании не смогут маскировать проценты на отсроченные платежи, устанавливая разную цену на покупку в рассрочку и за наличные.

Ограничен размер штрафов за просрочку: не больше 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Информация о рассрочках свыше 50 тыс. рублей будет обязательно передаваться в бюро кредитных историй. Власти объясняли, что это поможет банкам и самому гражданину лучше понимать его долговую нагрузку.

Пользователь сможет досрочно погасить задолженность (полностью или частично), взимать за это комиссию запрещено. Определен максимальный период беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года — 6 месяцев, с 1 апреля 2028 года — 4 месяца.