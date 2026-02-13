В России с 1 апреля нельзя удорожать товар при рассрочке

Ограничен размер штрафов за просрочку: не больше 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Информация о рассрочках свыше 50 тыс. рублей будет обязательно передаваться в бюро кредитных историй. Власти объясняли, что это поможет банкам и самому гражданину лучше понимать его долговую нагрузку.